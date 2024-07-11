樓宇冷氣滲漏多 當局擬修例打擊

【本報訊】地區事項統籌工作組於2022年開展「香港新市容」全港清潔運動，其後改組成為環境衞生及市容工作小組，繼續跟進環境衞生工作。政府指提高亂拋垃圾及店舖阻街罰則後，收阻嚇作用，當局在今年第4季提交修例草案，就處理樓宇滲水、冷氣機滴水及垃圾屋等的公共衞生妨擾問題，訂明涉事單位需要配合政府調查的要求，以及違反有關要求的罰則。

議員劉智鵬昨在立法會提出口頭質詢，指鑑於市容工作涉及多個範疇，包括環境衞生、公共衞生和街道管理等，詢問工作小組如何發揮督導和統籌職能。政府回應稱，會不時按需要和有關部門討論地區環境問題，兩年來全港738個黑點中，九成已大為改善，專組也會全面檢視有關環境衞生法例的權限和罰則，以提升政府處理各項環境衞生問題的效率、成效和阻嚇力。

垃圾蟲罰$3000 稱具阻嚇力 針對法例檢討工作，政府指會分兩個階段進行，首階段聚焦在亂拋垃圾和店舖阻街的罪行，有關罰款由1,500元分別大幅提升至3,000及6,000元，並已在2023年10月22日生效，而對比新罰款金額生效的前後6個月，執法部門就亂拋垃圾等環境衞生罪行發出的定額罰款通知書下降超過三成。至於針對店舖阻街及非法棄置大量垃圾的定額罰款通知書大幅減少約八成，反映新罰款水平具阻嚇力。

政府指第二階段會修改法例及落實新的行政措施，以提升政府處理多項環境衞生問題的效率和成效，如進一步提高食環署的執法權力，以更有效處理店舖阻街，並就樓宇滲水、冷氣機滴水及垃圾屋等的公共衞生妨擾問題，訂明涉事單位需要配合政府調查的要求，以及違反有關要求的罰則，目前環境及生態局正草擬相關法例，預期在今年第4季向立法會提交法例的修訂草案。

議員陳月明指鄉郊有不少垃圾黑點，甚至發生非法傾倒泥頭、堆放大型垃圾，政府只能安裝鏡頭，對於打擊垃圾黑點成效不高，詢問當局可否投放更多力量給鄉郊。當局指目前衞生黑點已包含鄉郊，相信明年黑點數目只會餘下約60個。