僅4.9萬伙 安置近11萬劏房戶 簡屋過渡屋難應付

倡40年樓齡空置公屋改中轉房 政府「解決劏房問題」工作組將於8月提交報告，提出包括取締劣質劏房、安置及劏房最低要求等建議。關注基層住屋聯席昨日發表調查報告，指出全港劏房（分間樓宇單位）數目多達10.82萬個（見表），5大分布區域是油尖旺、深水埗、九龍城、荃灣、東區，僅這5區已有71,997個劏房，聯席指，現時營運中及即將落成的過渡性房屋及簡約公屋項目合共只有49,669個單位，可供劏房戶轉移的單位明顯不足，建議政府加建公共出租房屋，並考慮將達40年樓齡的公屋空置單位，轉成中轉房屋，或收購工廈作租置屋邨，期望「區區有中轉屋」，解決取締劣質劏房的安置問題。

聯席發言人引用統計處人口普查2021數據，指出全港劏房單位數目接近11萬個，但現時營運中及即將落成的53個過渡性房屋項目，以及即將落成的13個簡約公屋項目，合共可提供的單位亦只有近5萬個。取締劣質劏房建議一出，或有不少家庭找不到安身之所。

「唔想搬區」成取締劣質劏房難題 聯席指，全港18區中，有14區的過渡性房屋項目及簡約公屋單位數目低於分間樓宇單位數目，如油尖旺區共有26,266個劏房，但可供應的過渡性房屋及簡約公屋為零，未來安置難度頗高。

由於不少或被取締的劏房單位住戶希望可原區居住，如有受訪者因為搬屋開支高昂又麻煩，「唔想住兩年又再搬」；也有家庭住戶「唔想搬區」，擔心子女轉校、社區不熟悉等問題，有受訪者更稱，如非原區安置，寧願政府提供資助搬到同區另一個劏房。

該組織發言人建議，政府提供多元安置方案及相關支援政策，並且盡可能在劏房集中的區域興建不同種類的房屋，為相關劏房戶提供安置選擇；亦應將中轉屋租住年期延長至劏房戶輪候到公屋為止。

根據政府資料，目前達40年樓齡公屋合共有874個空置單位，由於其樓齡過高，不受申請者歡迎，組織發言人建議政府可考慮其轉成中轉房屋，達致「區區有中轉屋」；亦可考慮將市區閒置的政府土地及私人遊樂場地契約土地改建成公屋，或收購租用率較低工廠大廈，並在安置租戶後將其改建為租住屋邨，同時繼續加建公共出租房屋。

全港劏房分布一覽