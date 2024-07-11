空域管制 台桃園飛港澳航班延誤

【本報綜合報道】港人由台灣返港的旅程或受阻，除香港外，桃園機場前往多國的旅程亦有延誤。據台灣桃園國際機場公布，昨日飛往香港等地的航班因當地空域管制，或導致航班延誤，旅客出行前可預先查詢。此外，松山機場則受天氣原因影響，亦出現航班延誤。