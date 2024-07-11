空域管制 台桃園飛港澳航班延誤
【本報綜合報道】港人由台灣返港的旅程或受阻，除香港外，桃園機場前往多國的旅程亦有延誤。據台灣桃園國際機場公布，昨日飛往香港等地的航班因當地空域管制，或導致航班延誤，旅客出行前可預先查詢。此外，松山機場則受天氣原因影響，亦出現航班延誤。
台灣桃園國際機場公布，昨日飛往香港、澳門、泰國、柬埔寨及中東方向的航班，均可能因當地空域航機流量管制，導致航班有所延誤，提醒當日出發前往上述國家或地區的旅客，應先洽詢航空公司。
桃園國際機場公司表示，影響時間估計持續一整天，提醒旅客在出發前，可先向航空公司了解班機最新動態。旅客也可以在桃園國際機場官網查詢航空公司聯絡電話、航班資訊或異動航班，提早與航空公司確認並耐心配合，讓影響降到最低。
雷雨亦影響松山機場運作
另外，因雷雨影響，台灣交通部民航局表示，台北松山機場於昨日下午1時35分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾注意航班異動資訊，如有問題可向航空公司查詢。
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