調查：企業培訓預算創疫後新高

【本報訊】本港企業在培訓員工預算上創疫情後新高。香港人力資源管理學會在今年3月至5月進行調查，發現七成半受訪企業表示，去年有提供預算用作員工培訓及發展，當中培訓預算相對僱員全年整體基本薪酬平均比率，由2022年的3.6%升至去年的4.3%，創2019年以來的新高。

銀行金融服務比率居榜首 調查涵蓋108間來自20個不同行業的企業，涉及約65,800名全職僱員，包括了解企業去年提供培訓等情況、個別行業培訓及發展實際開支比率超過平均值。當中銀行/金融服務業以6.2%成為榜首，其次的製造業有5.8%、酒店/款待/旅遊服務業則有4.2%。調查結果亦顯示，受訪企業去年就僱員培訓與發展所提供的預算創新高，本港僱員年度人均培訓時數亦保持平穩，去年達17.3小時，與2022年相若。

香港人力資源管理學會理事會成員暨學習及發展委員會主席曾永昌指，各行業的培訓及發展實際開支創2019年以來新高，反映企業投放更多資源，以提升及重塑僱員技能，從而吸引並培育新人，鞏固現有人才庫，以保持競爭力及應對市場變化。