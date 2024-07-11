外勞薪金設下限 業界叫苦

【本報訊】補充勞工優化計劃規定，輸入勞工的工資須不低於市場相類職位的每月中位工資，但在經濟差的情況，僱主面對一定的壓力。批發零售界議員邵家輝昨在立法會口頭質詢當局會否檢討輸入勞工的工資須不低於中位工資的規定，把行業工資中位數解除，提升競爭力。但政府強調現階段沒有計劃改變行業工資中位數。

憂損本地就業 當局拒修訂 勞工及福利局局長孫玉菡指勞工處不斷完善優化「補充勞工優化計劃」的個案處理流程，在今年4月至6月，零售業及餐飲服務業獲批的輸入勞工人數分別為1,035名及5,917名，高於同期申請輸入勞工人數。他強調在處理輸入外勞，政府要謹慎，必須保持本地工人優先就業，處理外勞方面明白僱主的考慮，但也需要考慮社會、僱員的考慮，政府在現階段沒有計劃改變行業工資中位數。

飲食界議員張宇人則提出把申請期縮短，指近期會見3名業界人士，他們分別在去年9月已經申請補充勞工，但到近期才收到通知，詢問當局是否有申請時間的限制。

孫回應指當局5月開始優化過程，但去年9月開始，有一部分積壓的個案，但優化後公司只要申請盡量常見職位，交齊文件，當局爭取3個月內通知結果，並啟動4星期招聘，在清理積壓個案後，相信不會再花長時間申請。

勞工界議員周小松指餐飲服務業申請輸入勞工有7,000人，還有大量正等待審批，但飲食業只有6,000空缺，現時失業率上升，詢及當局會否就不同行業進行檢討，保障本地工人的就業機會。孫重申會堅守本地工人優先就業的原則，在請不到本地人的職位，再考慮聘請輸入勞工。