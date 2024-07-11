首採用合作查驗一次放行 新皇崗口岸料2026年重啟

【本報訊】多位議員日前參觀重建中的皇崗口岸大樓，並和重建指揮部進行座談。他們指重新啟用的皇崗口岸將採取首個深港合作查驗、一次放行的通關模式，希望有關措施能在其他口岸實施，同時盡快落實重建沙頭角口岸，並延長香園圍/蓮塘口岸的通關時間。

沙頭角口岸重建 倡盡快啟動 議員劉國勳指預計2026年重新啟用的新皇崗口岸有很大進步，特別是合作查驗一次放行的通關模式，其採用三閘門的設計安排，跟澳門和橫琴口岸的做法相似，憑一個證件就可過關。

劉指重建的沙頭角口岸亦會考慮採用合作查驗一次放行的方式，然而相關工程方案還未落實，冀沙頭角口岸的重建工程能盡快啟動。

此外，皇崗口岸大樓的B2層已預留軌道，讓北環綫支線可直接進入口岸方便過境，可是北環綫支線到今天仍未拍板，他希望今年內能落實有關走線的安排，最好是港深兩地商討興建北環綫支線的模式，加快完成以配合北環綫的落成。

他又期望政府當局可以同深圳方面商談，延長香園圍/蓮塘口岸的通關時間；羅湖和落馬洲/福田口岸實施無行李通道，有助分流暢順過關；以及「車上檢」讓小車通過內地口岸時乘客毋須下車的安排。

另一議員陳勇希望中港兩地牌的車輛可以一車多關，即東進東出、西進西出，便利通關和內地旅客來港的主張，中央相關部委的回應積極，料會「小步快跑」地漸進式落實。現時港珠澳大橋在車流量高峰期的過關時間較長，冀將來的新皇崗口岸通車時能盡最大努力紓緩人車擠塞的問題，然而看示意圖，將來皇崗口岸會設多條車道，讓等候安檢和通過口岸的車輛分流。