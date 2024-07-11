北上潮難遏 零售飲食苦掙扎 貸款吊命當良策

政府避談助轉型 「自然經濟活動」回應 本港市道低迷，近70%中小企業的生意額較疫情前下降，此外，本年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為296億元，較去年同月下跌14.7%。會計界議員黃俊碩昨在立法會提出口頭質詢，指北上南下大勢所趨，「成個香港都明」，但政府如不能夠掌握數據，到時一條街道只餘一半店舖營業，「真係冇人肯投資」，詢問當局有否計劃透過更具針對性的措施幫助中小企業升級轉型。但政府則指無論香港市民北上消費和內地市民南下購物，都是「自然的經濟活動」，並指已有針對中小企業的貸款計劃作援助。

實際上，因遊客消費模式改變及港人北上成風，飲食及零售業界已大受打擊。商務及經濟發展局副局長陳百里回應稱，零售業總銷貨值在2024年1月和2月較去年同期上升後，在3月至5月出現下跌的情況，政府會密切留意情況因時制宜推出措施協助業界，他又指香港和內地在各方面日益融合，隨着各項大型基建相繼落成，跨境交通運輸能力大幅增強，促進了內地和香港之間的雙向人員往來，他指無論香港市民北上消費和內地市民南下購物，都是「自然的經濟活動」。

內地客增免稅額 冀促進市道 本港零售業今年首5個月平均每月總銷貨價值約為323億元，較2023年同期下跌6.1%，就食肆總收益而言，2024年首季每月平均值約為94億元，較2023年同期上升2.3%，他指零售業和飲食業表現都會受旅客和市民消費模式的轉變及港元匯率高企影響，但內地最近將個人遊城市增加至59個，並將內地居民旅客是香港進境內地攜帶行李物品的免稅額提高至1.2萬元人民幣，他指應有助吸引內地旅客消費，促進本港零售及飲食市道。

黃俊碩追問現時市面上吉舖林立，當局會否計劃進行全面調查，建議與各區關愛隊和商販溝通。陳百里表示，會和區議會內工商界人士或組織討論如何提振地區消費或零售氛圍。

月均零售總額 較疫前跌40億 另一議員梁熙亦指有中小企稱現時市況「慘淡」，他指統計處數據顯示疫情前香港每月的零售銷貨總額約360億元，但今年首5個月的平均零售總額約323億元，認為香港應追回約40億元差額，促請政府加推措施刺激消費。

針對援助中小企措施，陳指工商機構支援基金一共批出超過500宗申請，涉及約8.8億元資助額，而香港金融管理局於本年3月聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布推出9項措施，以支持中小企業獲取銀行融資，他指在公布措施首兩個月，共有接近7,000間中小企業受惠，涉及信貸額度超過150億元；向超過2,000間有需要的中心企提供還息不還本及部分還本等的信貸支援，涉及金額82億元；向中小企業新批出近1,700宗信貸申請，帶來73億元資金，以供周轉和拓展業務，亦向3,000間中小企業提供寬減信貸申請費用、貸款承諾費及利息等優惠。