衣食住行燒公帑 仍1.5萬個滯港 耗百億養假難民 納稅人真冤枉

【本報訊】假難民滯港，不但影響治安，港人更要為此支付大量公帑。根據政府提交立法會特別財委會的文件，2024至25年度政府用於審核聲請和處理有關/上訴/呈請的預算開支共涉3.64億元、遣返聲請不獲確立者共5,900萬元、公費法律支援共1.44億元、人道援助共5.83億元，總計高達11.5億元。惟至今仍有約1.5萬名不獲確立免遣返資格的人士滯港，過去6年，港府相關使費高逾63億元，過去12個年度的開支更已逾百億元。

更新遣送政策 送走逾2400瘟神 自經改善的行政機制實施起（2009年底）至2024年6月，入境處完成審核的29,753宗聲請中，獲確立的酷刑/免遣返聲請僅有336宗。今年1月至6月，入境處已完成1,381免遣返聲請人的個案審核，佔期內提出個案的96.5%。

政府指，自2022年12月7日起更新遣送政策，聲請不獲確立者就其免遣返聲請提出的司法覆核或相關許可申請被原訟法庭拒絕，即使有尚待處理的法律訴訟程序，入境處仍會執行遣送行動。

而自更新政策實施至2024年3月底，遣送了2,401名聲請人離港，包括249名根據更新政策遣送，遣送數字較前按年大幅上升63%。

不過，滯留者人數甚多，本港需提供大量人道援助，包括臨時住屋、食物、交通、基本公用設施等津貼方面，財委會文件顯示，2023至24（修訂預算），社會福利署為12,351名免遣返聲請人提供人道援助，開支達5.8億元；2023至24截至今年1月31日，醫院管理局為免遣返聲請人減免收費涉及的15,715人，實際開支為6,600萬元。至於入境處每年遣返聲請被拒者返回原居地的人數及總成本，2023至24（修訂預算）為5,700萬元。