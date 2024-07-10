龍七公：仁愛礁保衞戰 菲爛船倒計時

中菲南海爭拗一波未平一波又起，爭議核心仁愛礁近日又有新發展，國家自然資源部發布了《仁愛礁非法「坐灘」軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》，從菲律賓爛船坐灘25年對珊瑚礁、海洋生物等影響作出警示。這是繼去年中國政府一度下了最後通牒，要求菲律賓拖走爛船，以及上半年菲律賓撕毀彼此君子協定，又借所謂「補給」而製造海上碰撞事件後，中國出的新招，看來中方已就菲耍賴死不走定下章程，多管齊下，坐灘爛船也進入了從仁愛礁消失的倒計時。

坐灘破壞生態系統 自然資源部8日發表報告，羅列了菲軍艦自1999年5月9日以船底滲水、無法從仁愛礁駛離以來的環境災害。報告指，仁愛礁礁坪和造礁石珊瑚覆蓋面積大減，礁區大型底棲無脊椎動物種群結構出現失衡，海水中重金屬、活性磷酸鹽和油類含量高於歷史紀錄。專家對此的解決辦法是只有消除污染源，才能還仁愛礁海洋生態及海洋生物一個乾淨的未來。

根據自然資源行政處罰辦法第四條，自然資源部有實施行政處罰的權力，輕則警告、罰款，重則停業、沒收非法財物，甚至扣押違法物件等權力。

菲律賓對此暫沒有回應，因為他們忙着拉攏幫手，就在上述報告公布的同一天，日本與菲律賓在馬尼拉舉行外長與防長「2+2」會談，雙方簽署了《互惠准入協定》，容許兩國軍隊能在進行聯合演習和救災行動時作人員調動限制，日本還能夠以正式成員身份，參加菲律賓和美國每年舉行的大規模肩並肩軍演。

菲律賓這一招，當然是要為自己拉一個幫手，而且這是一個與中國有海域爭拗的幫手，以為這樣就能多隻手絆着中國。但菲律賓顯然忘記了，日本於仁愛礁、於南海根本沒有半分話語權，其角色與美國沒有兩樣，就在上月，日本妄議南海問題時，還被中國嚴詞斥責，所以上述所謂協定，中國不會、也不需要放在眼裏。

說回仁愛礁，菲律賓曾經叫囂這是該國專屬經濟區，但早被中國狠狠搧了回去。中國也不止一次言明，自中華民國時期至新中國成立，中國對南海諸島的所有權。第二次世界大戰結束後，中華民國政府根據《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》恢復對南海諸島行使主權，並派遣軍政官員乘軍艦前往南海島礁舉行接收儀式，樹碑立標，還在1948年公布了《南海諸島位置圖》，當時的仁愛礁（時稱仁愛暗沙）便是南沙群島（也屬中國領土）一部分。

新中國成立後，中華人民共和國再一次宣示南海主權。即便追古尋源，中國亦自宋朝已有南海活動痕迹，菲律賓有何憑證呢？這一次，中國對菲方爛船賴死仁愛礁不走已無耐性，既然不想一次又一次在海上應付對方的碰瓷、纏擾，就要一刀斬斷麻煩根源，拖拉了25年的門前有艘乞兒船的噩夢也是時候終結了。