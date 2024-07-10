笑看天下：馬克龍相信有排頭痕

法國國民議會選舉次輪投票結果出人意表，瑪琳勒龐領導嘅極右國民聯盟選前勢盛，最後不但未能成為國會最大黨，議席數量僅排第三。左翼聯盟「新人民陣線」出乎意料獲得最多席位，但亦未能取得過半數；馬克龍領導嘅中間派聯盟「同在」成為第二大黨，但失去多數優勢。

馬克龍於極右陣營贏得上月歐洲議會選舉後解散國會，被視為政治豪賭。今趟以「共和國陣線」模式配票下，有效粉碎極右陣營問鼎總理的希望，算是成功。然而，「同在」始終失卻最大黨團地位，由於冇單一政黨取得絕對多數地位，即獲過半需要的289席，料出現懸峙議會局面。

喺懸峙國會下，法國未來政府嘅走向仍充滿不確定，總理人選是其中之一。執政陣營選舉失利，同一陣營嘅總理阿塔爾已向馬克龍提交辭呈，但被馬克龍拒絕，並要求佢暫時留任總理。不過，下任總理預料會來自新嘅第一大黨團新人民陣線，其領軍人物梅朗雄周日已敦促馬克龍「屈服認輸」，邀請左翼陣營組閣。

極左翼不屈的法蘭西黨魁梅朗雄絕不是省油的燈，佢同馬克龍政治立場南轅北轍，對外撐俄而馬克龍則極力支持烏克蘭，又建議法國退出北約。梅朗雄已經要求馬克龍辭職，拒絕妥協。看來，總統與總理互不咬弦的情況下，馬克龍未來兩年施政必舉步維艱，其執政能力恐進一步受到質疑。

呢，左翼聯盟取得最多議席後，周日數千人在巴黎共和廣場慶祝，惟活動終變成騷亂，示威者喺路中心焚燒雜物、打砸車站等，與警察發生衝突，據悉僅巴黎和首都郊區就部署了5,000警力，花都巴黎已不再浪漫，馬克龍有排頭痕！