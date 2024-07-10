冰鑑春秋：賴清德說得出口嗎

紐約市場調查顧問公司「戰略風險」執行長史東費什，日前在《巴隆氏》發表「混亂的美國大選將為中國帶來機會」文章，聲稱若美國出現比4年前大選更混亂狀態，恐怕會給予大陸統一台灣的契機。

史東費什認為，若11月選舉特朗普落敗，特朗普本人和支持者不接受選舉結果，或票數太過接近引發爭議，恐怕出現權力真空亂象，別說大陸、俄羅斯、北韓等將蠢蠢欲動，就連部分美國盟友都可能利用這段時間自行其事，脫離美國的掌握。在社會動盪不安下，屆時不論是誰當選，都可能因為自家政治危機，從而沒有意願讓美國捲入國際紛爭，而這對大陸來說，就是揮軍台海的最佳時機。

這觀點純粹就美國方面考量，但卻忽略了目前台海的真正危機，其實還是在賴清德一人身上。

在美國兩岸事務專家葛萊儀撰文要求兩岸建立秘密溝通管道後，近日民進黨似乎開始主動想要緩和兩岸關係，先是有陸委會主委邱垂正「糾正」了副主委梁文傑的「兩國論」，強調「兩岸關係就是兩岸關係」。緊接着梁文傑自己也公開轉向，不僅複述了邱垂正的說法，還特別提到了《兩岸人民關係條例》，等同否定了自己的「兩國論」，希望藉此向大陸釋出善意。

惟重點畢竟還是在賴清德，無論處理對大陸事務的陸委會或海基會如何說，身為台灣領導人的他若仍舊堅持「兩國論」，那對大陸而言就仍然是明確的台獨警訊，這是大陸絕對不能接受的。可是身為務實台獨工作者的賴清德也能改口？甚至回歸到九二共識一個中國嗎？恐怕可能性微乎其微。

大陸現階段並沒有立即統一台灣的強烈理由，但賴清德若一再刺激，此時若恰巧又遇上美國的空窗期，那麼台海要不發生危機，豈可得乎？