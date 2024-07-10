龍吟虎嘯：一見美國發威就腿軟

從特朗普、拜登到今後十幾年，乃至幾十年的中美博弈將是一場曠日持久的國運之戰，會不死不休、會全方位、會動用一切手段包括軍事衝突和規模可大可小的戰爭，這是本世紀、百年大變局，最重要的決定中美兩國命運和人類命運的大事情。

中國從來不想把事情搞成這樣，北京除了堅持主權原則、底線原則不容挑戰和撼動，拚死維護，正在盡一切努力避免和化解這場人類大悲劇的發生。然而，華盛頓不作此想！美國新殖民主義、帝國主義、霸權主義的本性決定了它容不得中國的發展，美國的底層邏輯、頂層設計都是汰弱留強，弱肉強食，打倒對手，不惜一切手段，因此對這場中美國運之戰，中國避無可避，只能迎戰，用盡一切手段。

中國的近現代史是1840年鴉片戰爭後，中華民族受盡西方列強欺辱、瓜分、奴役的歷史。列強先進，我們落後，中國的仁人志士們在學習和奮鬥的過程中，披荊斬棘吃盡苦頭，多有失敗。在救亡圖存的探索中，在西方列強的文化侵略、迷惑拉攏下，崇洋媚外，中國事事處處不如西方，信奉全盤西化，徹底否定中國歷史、文化和民族復興的糊塗思想，歪理邪說曾經形成浪潮。新中國的成立，推翻了三座大山，實現了國家獨立、民族解放，從根本上擊垮了崇洋媚外，全盤西化。

經過40多年的改革開放，中國走出一條「中國特色社會主義」道路，國強民富。與此同時，這就成為美國和西方的眼中釘、肉中刺，他們感到中國會超越他們，把他們淘汰的威脅，於是美國率盟友發起打垮中國的國運之戰，中國領導層和絕大多數人民絕不害怕他們，在過去極落後苦難的歲月中，中國且打敗了他們，趕走了他們，如今豈會怕他們？

然而百多年來的影響，改革開放以來美西方的再度「洗腦」，培養了一批崇美國、媚西方的「公知」，一見美國發威，就立刻腿軟，要理性思考如何投降也。