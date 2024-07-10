坦言集：和談與戰爭

匈牙利總理歐爾班在5月習近平訪問該國之後，7月當上歐盟輪值主席國，便訪問烏克蘭、俄羅斯、中國及美國推動烏克蘭的和談，對西方來說是事出突然。可應該是早與中國交心，中國支援，才啟動這場令西方震驚的外交行動。俄羅斯方面，相信亦有所知悉。中俄與匈牙利或者是有所協議才作出此對西方的外交突襲。

烏克蘭戰爭已到決定勝負時刻，即使北約提供武器，戰場上仍未能扭轉敗局。除非北約正式出兵，否則的話，烏克蘭很快便會潰敗。美國不願戰敗，必然引導烏克蘭對俄境猛烈轟炸，俄的反制便激烈，將是對烏克蘭進一步的摧毀，戰火大有可能伸延至波蘭等地。歐洲大戰迫在眉睫，這當然是歐盟各國所不願見，俄羅斯也不願兩敗俱傷，此所以普京說可隨時和談。

歐爾班在此時刻作這樣的和談舉動，一是反映他和歐盟不少國家和人民的擔憂，要避開歐洲大戰。二是趁選舉反映歐洲反援烏的民意，迅即推動和談，既有助反戰勢力的發展，又可聚集反戰的支持，作為歐爾班和談的後繼支援力，目的是打消美國進一步激化烏戰的邪惡企圖。

以歐洲的利益來看，烏克蘭戰爭是不應開始，更不應打下去，引發大戰。美國主張的價值觀念並不一定要以戰爭替代發展，戰爭也不可能使俄羅斯、烏克蘭人民得益，反而帶來破壞與毀滅。有甚麼理由，歐洲要為民主自由目標來啟動戰爭？即使俄羅斯不應為烏東俄裔開戰，開戰之後，各國亦應尋求方法停止戰爭，尋找和談妥協的方法來解決分歧。

要繼續打仗，都應是烏俄兩國，北約為甚麼插手？為甚麼要乘機把烏克蘭納入北約之內，與俄敵對呢？北約30國助烏抗俄，已是地區戰爭的形式，打不敗俄羅斯還要加重支援，甚至已出兵參戰，是否北約或美國的目標不止於支援烏克蘭，而是對俄羅斯有更大的企圖？

戰爭不幸已開始，恰當的方法是找出停戰和談的機會，以制止更大的人民死傷、社會破壞，而不是將之激化，追求更大的破壞與死傷。普京已願意談判，便可從戰場殺戮轉為外交談判。

美國亦看到這樣的壓力，只是瑞士和平峰會只是鬧劇，美國不過是以此來破壞和談的機會。但歐爾班今次的外交旋風，卻是烏戰解決的真正機會。美國仍然要破壞嗎？