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撼樹剷入小巴站 私家車翻轉
私家車四輪朝天。
【本報訊】昨日早上7時許，一輛私家車沿元朗壽富街行駛，期間懷疑失控，撞樹後剷入一小巴總站內，最後全車翻轉四輪朝天，車內一度有人被困。
據報，救護員接報趕至時，私家車司機及乘客已自行爬出車廂離去，執法人員正根據車輛登記資料，聯絡涉事司機以便調查意外原因。
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