扭斷貓頸事敗 虐畜兇徒就逮

沙田屋苑平台施襲 途人揭發 沙田好運中心一隻被放養的家貓，在上周五（5日）晚上疑遭一名男子扭頸施襲，懷疑有人企圖監生扭斷貓頸。有熱心市民不恥暴行高聲喝止，對方疑因東窗事發棄貓逃遁，該市民拍下男子及貓咪照片，上載網上緝兇並報案求助。執法人員經調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」，於前日在沙田區拘捕一名中年男子，死裏逃生的家貓無表面傷痕，並已交回主人照顧。

險死家貓名「毛毛」，雌性，今年7歲，據悉由好運中心附近街市一魚檔職員放養，性格十分溫馴，對人沒有戒心。

上周五晚上約8時40分，一名女子在好運中心松林閣平台搵路，期間目睹一名男子以左手把「毛毛」按落地，右手把「毛毛」的頸向右扭，懷疑企圖監生折斷貓頸。女事主隨即上前喝止，有人疑見事敗，慌忙放開「毛毛」並徒步離去，女事主拍下其照片，其後在社交網講述事件，與貓義工及街坊把「毛毛」交還主人後，於前日報案求助。

「毛毛」獲救 交還主人 執法部門留意到有關貼文，經調查後於前日在沙田瀝源邨一單位，以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕一名姓樊（37歲）本地男子，同時檢獲懷疑犯案時所穿的衣物。殘酷對待動物屬嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪，最高可被判監禁3年。「毛毛」經初步檢查後，沒有表面傷痕，事後已交回其主人照顧，並被送往相關機構作進一步檢查。

網民憤怒 紛促嚴懲 事件惹來不少網民熱議，紛紛要求嚴懲虐貓兇徒，「罪大惡極！必須嚴懲！」、「虐待動物罪應該要罰重啲，要有阻嚇作用先得」、「祝福虐貓者孤獨終老、百病纏身、不得善終！」、「做得一次通常有第二次要嚴懲」、「高興咁快捉到人，但按以前案例都判刑太輕，無阻嚇作用，希望現今動保愈來愈被重視下，法庭有令社會大眾滿意的量刑」。另有網民希望貓主留意，「雖然拉咗條友，但希望貓主都好好睇住毛毛」。