大鬧醫院案 警隊女總督察表證成立

同袍：被告在病房身有酒氣 中年女總督察被指休班時身有酒氣，在中文大學醫院內情緒激動，被票控一項醉酒及行為不檢罪。她不認罪，案件昨在沙田裁判法院續審。執法人員稱，當日在病房內「聞到」被告身上有酒氣。控方舉證完畢，裁判官隨即裁定控罪表證成立，被告不自辯也不傳證人，案件押後至7月31日作結案陳詞。

53歲女被告葉文儀，據悉為警隊總督察，現正被停職。控罪指她於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田澤祥街中文大學的醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。同意事實指，被告母親是中大醫院的病人，病房位處醫院7樓。

不自辯不傳證人 7‧31結案陳詞 警員朱少聰昨供稱，當日有人指控被告涉嫌襲擊她的母親，他前往調查時，發現被告母親右上臂有紅印。調查後他離開病房，見被告情緒激動，當時「聞到」被告身上有酒氣。辯方質疑，朱少聰在證人口供中，從未提及「聞到」被告身上有酒氣。朱強調事情確有發生。控方舉證完畢，裁判官裁定表證成立。被告決定不自辯，也不傳辯方證人，案件押後至7月31日作結案陳詞。

是次審訊由裁判官覃有方審理，控方傳召了多名證人作供。其中高級警司陳少鳴憶述，被告當日情緒常有起伏，答非所問，又斥職級較低的警員「以下犯上」。女警曾穎心則說，被告當日身有酒氣，曾衝入母親病房，並反鎖房門。

其後發現病房無開燈，充斥酒味，被告的母親睡在病床，被告則坐在床沿。期間，被告用很大力捉着其母的手，其母想說話，被告又用手捂住母親的嘴。

另外，審訊期間，控方亦播放數段警員錄影的片段。片段顯示，被告當日在醫院走廊遭多名同袍包圍，被告看來怒氣沖沖，稱「畀我返去，我要睇我媽」、「我真係唔知我做錯啲咩」，高呼「我唔係癲！」、「我當你哋係同事，信錯咗你哋，你班×街！」警員反指「你依家似個幫辦咩」，着被告「尊重吓自己，尊重吓份工」，叫她冷靜。案件編號：STS 1358/2024