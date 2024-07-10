擬設北大嶼山海岸公園 吸白海豚重返措施惹質疑

【本報訊】立法會一個小組委員會昨完成審議《2024年海岸公園（指定）（修訂）令》。有關修訂的目的，是在北大嶼山附近劃出面積約2,400公頃的水域以保育海洋生物。儘管措施特別針對因機場三跑工程導致數量大幅減少的中華白海豚，但不少議員都質疑能否吸引已離開的海豚重回舊地，又要求當局交代會否在海岸公園範圍內的無人島興建碼頭或資源中心，以促進生態旅遊。

若順利通過餘下的審議程序，有關修訂將於今年11月1日生效，擬設的北大嶼山海岸公園就會是全港第8個，亦是面積最大的海岸公園，其管理模式跟其他海岸公園大致相同。由於是機場三跑系統項目的核准環境影響評估報告內承諾的補償措施，為加強保育海洋生物的多樣性和可持續性，北大嶼山海岸公園會同珠江口的中華白海豚國家級自然保護區相連接。

議員倡建碼頭 促進生態旅遊 議員陸瀚民留意到船隻不能超過10節的速度限制，對海岸公園範圍內的海天碼頭和擬建的遊艇碼頭有何影響，又指遊艇的速度一般約20至40節；當局有否評估海岸公園設立後，未來6年的中華白海豚的生態及數量能增加多少。他又提及海岸公園範圍內的無人島，如大小磨刀洲，沙洲等，當局有否計劃在島上興建碼頭或資源中心以促進生態旅遊。

漁農自然護理署助理署長朱振華指10節航速的規定，是旨在保障中華白海豚的生活環境。其實海天碼頭的船隻會有繞道安排，繞經沙洲龍鼓洲以北，然後往西行，碼頭泊位在海岸公園以內，船隻進出只會越過一段約一公里的距離，減速的影響可以接受。

朱又指1995年至98年新機場興建期間，北大嶼的中華白海豚只有約50條，當1998年機場啟用後5年，中華白海豚回升至100條。目前珠江口的中華白海豚數量約2,600條，按過往經驗，料今次提升海洋生態措施可以吸引中華白海豚回歸，數量恢復增長。至於成效方面，他指需要時間，機管局承諾在大嶼東北和西北水域，進行為期6年的監測，評估海岸公園對保育中華白海豚的成效，透過船上目測和8個水底監測點，以海豚發出的聲音來推算數字，發覺本港水域的海豚數量穩定之餘，在工程完結後更有輕微增長。漁護署亦會監察水質和漁業資源以評估整體情況。