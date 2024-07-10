醫健：健康在您手：從分享排解孤獨感

現代社會中，人的「孤獨感」有很多種類，不單單是指客觀上孤身一人帶來的感受，例如，我們在需要傾訴時沒有一位擁有親密關係的對象，或無法與對方進行深入對話，造成的「親密孤獨感」（Intimate loneliness）；在家庭、學校或職場等有關聯的群體中找不到歸屬感，而感到「人際孤獨感」（Social loneliness）；在疫情期間，不少人會覺得被社會漠視，而產生與世界的隔閡感，這就是另一種「集體孤獨感」（Collective loneliness）。

人們感到孤獨時自然就會去尋找關係，提升社交互動，就像肚子餓了就會找食物一樣。不過在網絡文化盛行下，不少年輕人選擇隱藏身份在網上尋求共鳴及安慰，但或會因網上負面的反應及缺乏真實的交往而感到孤獨，更或進一步隱藏自己。

轉換心態 共同面對 為了保護自己，選擇避免與人交往也是可以理解的，但這也使孤獨的狀態持續存在。既然感到孤獨無可避免，何不就走在一起分享？例如透過社福機構的通訊平台如「6PM網上青年支援隊」，在社工的支援下，抒發情緒及認識同路人。互相了解後，更可參與不同的線上或線下小組，如分享自己感情路上得失的愛情小組、探索內在真實自我的藝術小組等，在一個令人安心，有同路人並行的空間去分享、反思，一同成長。

雖然每人的孤獨感各有不同，透過分享和產生共鳴，能共同面對孤獨感的挑戰。聖雅各福群會6PM網上青年支援隊

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