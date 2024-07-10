黃大仙停電 中電：涉電纜絕緣故障

【本報訊】中電公布上月12日黃大仙下邨等停電的調查報告，指當日黃大仙區內兩條1.1萬伏特環型電路的地下電纜相繼發生故障，後引致停電，調查發現兩條地下電纜的接頭曾受第三方外物干擾，因絕緣功能逐漸受損而導致停電。中電向受影響市民衷心致歉，又稱已採取措施巡查區內供電設施。

報告無提會否賠償 中電昨日向機電署提交調查報告，指今次停電事故影響4幢樓宇及及部分商戶，在當晚8時許，約有2,250個客戶電力供應受到影響，當中500個客戶於晚上11時半恢復供電，半小時後其他受影響人士亦恢復全面供電。外界關注中電會否向受影響市民作出賠償，中電昨日的報告沒有明確表態，僅稱會適時公布支援措施。

調查報告又指，確定兩條有故障的電纜各有一個電纜接頭之前曾經受到第三方外物干擾，中電本月中前會完成區內所有客戶變電站的巡查工作，並加強巡查第三方工地。並提醒工地前線工人，在進行第三方工程時避免干擾地底電纜，以免造成破損。

停電事故於上月12日晚上出現，黃大仙下邨龍光樓、現崇山、美東邨美德樓及黃大仙中心南館等地方大範圍停電多個小時，不少居民難耐酷熱，在街上逗留多個小時，直至恢復供電才回家。