擬修例放生無牌龕場 營辦商倘倒閉惹疑慮

【本報訊】私營骨灰龕場推行發牌制度多年，政府提出修訂《私營骨灰安置所條例》（第630章）的建議公眾諮詢結果及有關法例修訂建議，以修訂豁免書的基本申請資格，立法會食物安全及環境衞生事務委員會昨討論有關事宜，政府表示社會普遍認同政府應繼續以務實和體恤的原則，處理「截算前骨灰安置所」的規管事宜，而有議員詢問如相關營辦商倒閉，骨灰應如何處理。

修訂主要為修訂豁免書的兩項基本申請資格，為符合條件的「截算前骨灰安置所」提供申請豁免書的選項；修訂與執法有關的條文；明確規定私營骨灰安置所上訴委員會（上訴委員會）在考慮上訴人提交新證據時須符合的條件；及訂明《條例》不適用於符合指明條件的登記石廠。

政府就相關條例修訂進行公眾諮詢，共收到188份書面意見，政府指從結果而言，社會普遍認同政府應繼續以務實和體恤的原則，處理「截算前骨灰安置所」的規管事宜；建議為符合條件的「截算前骨灰安置所」提供申請豁免書的選項，以避免大規模「清灰」；建議應修訂與執法、上訴和石廠有關的條文，以完善私營骨灰安置所的規管制度；有意見認為應放寬合資格石廠暫存每份骨灰的時限。

「受影響者可申公營位」 議員陸瀚民詢問如營辦商倒閉，有否措施保障市民，環境及生態局副局長黃淑嫻表示近年公營龕位供應「有相當數目」，而近幾年收到的申請數目少於推出的龕位，受影響人士如符合資格可以申請公營龕位。

食環署助理署長鄭嘉文補充指51間被拒絕或撤回申請的骨灰安置所較為小型，該51間只涉及8,800個龕位，如發生倒閉等情況，會由營辦人先退回骨灰予相關人士，如最終無人認領，食環署也有暫存設施。