科大與倫敦帝國學院商辦醫學院

【本報訊】香港科技大學去年表示，擬開辦本港第3間醫學院，據報校方正與倫敦帝國學院商討合作，成立醫學院，並計劃於月底向當局提交詳細提案。當局則指，暫未收到科大正式提交有關計劃的詳細方案，現階段評論仍言之尚早。

當局表示，知悉多間本地大專院校均曾公開表示有意開辦醫學課程，對任何有助培育本地醫科學生和增加醫護人手供應的倡議一直持開放態度，將按本地大專院校開設課程的一貫機制，考慮任何院校開辦醫學課程的建議。

詳細方案月底出爐 當局續指，自科大去年表示有意開辦醫科課程後，與科大一直保持溝通，到目前為止收到校方數頁的初步構思及介紹初步構思的投影片，並得悉有關計劃尚在構思階段，詳細方案仍在制訂當中，計劃於月底提交詳細提案。科大則向媒體指，正持續與相關政府部門商討方案細節，期望可盡快推展計劃，相信項目對本港及內地均有利。

根據QS世界排名，倫敦帝國學院於醫學排名第8，僅次於哈佛大學、劍橋大學及約翰霍普金斯大學等，其醫學課程亦納入非本地培訓醫生認可資格名單中。