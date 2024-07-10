網絡不穩 易通行又甩轆 司機一分鐘被兩度扣數

【本報訊】不停車繳費服務「易通行」又再甩轆。系統周一（8日）中午約12時起，出現系統網絡不穩定的情況，影響部分服務運作，有駕駛人士收到信用卡扣款通知，在一分鐘內被扣款兩次。系統在同日下午約4時回復正常。運輸署昨回覆查詢時承認事件，又指事件不涉及網絡攻擊，已着隧道費服務商提交報告。

服務問題持續約4句鐘 運輸署表示，易通行隧道費服務商於周一約中午12時發現「易通行」系統出現網絡不穩定情況，影響部分服務運作。隧道費服務商立即進行緊急檢查及跟進，發現部分用戶在「易通行」手機應用程式或網頁登入戶口時，出現延誤或需重新登入，及影響部分用戶接收「易通行」系統的通知。以上情況已於周一約下午4時回復正常。

運輸署強調，上述事件不涉及網絡攻擊。隧道費服務商會持續進行網絡及系統的維護工作。運輸署已要求隧道費服務商就事件提交報告，雙方會詳細研究改善工作。

「易通行」自去年5月推行以來問題多多，經常有車主明明無過隧道但被無故扣費。運輸署早前回覆議員的立法會特別財委會提問時表示，自「易通行」實施至今年2月，與隧道費相關的查詢或投訴個案有20,376宗，平均每日約68宗，佔整體使用「易通行」的每日平均車流量、即約41萬架次的約0.017%。