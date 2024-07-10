處理蟲鼠蚊患鬥卸膊 部門權責太清投訴多

疊床架屋 個案重複 難解求助居民困局 申訴專員公署在2022/23年度接獲共9,279宗查詢及5,357宗投訴；2023/24年度則收到8,599宗查詢及4,351宗投訴。立法會議員與申訴專員昨舉行會議，有議員表示鼠患、蚊患等問題，即使發生在同一地方也由不同部門負責，而部門「權責太清楚」，導致蚊患、鼠患等問題讓部門之間稱「唔關我事」，希望可設立恒常機制處理跨部門問題，否則投訴只會「重複又重複」。

公署表示，2022/23年度接到的投訴當中，有766宗與2019冠狀病毒病疫情有關，佔整體投訴約14%，完成處理的投訴為5,323宗，當中的2,558宗是已全面跟進並結案的個案。而2023/24年度是自2019冠狀病毒病疫情後，公署接到共8,599宗查詢及4,351宗投訴，完成處理共4,397宗投訴，已全面跟進並結案的佔2,053宗。

議員倡設恒常機制 跨部門處理 議員楊永杰希望政府可做好跨部門和機構協作，他指地區投訴蚊患、鼠患，因為部門「權責太清楚」，在邊界經常出現「太過清晰」的問題，如「水務署話山上係我嘅，斜坡話係路政唔關我事，行落少少就房署，出少少邊界位置就係食環」，斥同一個地方由不同部門負責，詢問會否有恒常機制處理跨部門問題，否則投訴只會「重複又重複」。

申訴專員陳積志指跨部門工作現在有很多成功例子，舉例指某一區的海濱市集有艇家賣海鮮，造成很多問題，但跨部門合作成功解決，而地區專員可協作處理問題，如未能成功可再上報。

有議員指垃圾徵費的討論引起市民對回收分類的意識，建議公署主動調查廢物分類回收桶的管理和成效，又指公署主動調查的項目表不見滲水問題，但滲水辦仍是舊模式，問及會否繼續跟進調查。

滲水問題老大難 建聯合辦事處 陳積志指滲水辦工作過去有主動調查，但由於滲水是「老大難」問題，並不容易處理，而現在已經建立聯合辦事處，也大量用了調解方式處理。副申訴專員蘇錦成指2022/23年度的廢物分類回收桶的調查主要為調查三色桶的設置和使用。

另一議員陳紹雄問及有多少個案雖然有充分理據，但由於超出公署範圍，不由公署跟進，而公署轉介後會否有後續跟進。陳積志表示2023/24年度有約2,000宗未有結案，主要由於法例規定公署就部分範疇不能作出調查，如土地審批、防務保安、法律程序展開的案件、匿名、不涉及香港的個案等，他指收到的個案當中，每年都約有一半屬於此情況。