調查：逾8成DSE考生升學規劃 選讀不易被AI取代工種

【本報訊】中學文憑試下周三（17日）放榜，有機構發布一項升學規劃調查，顯示有41.7%受訪應屆考生表示放榜壓力達到7至10分的最高水平；83.6%受訪學生表示規劃升學時會「增加考慮不易被人工智能（AI）科技取代工種相關的科目」。計劃負責人呼籲學生切忌盲目跟隨AI潮流，選科應確保與自己的興趣及能力相符。

近6成以大學為目標 香港青年協會於5月初至6月中期間，透過網上問卷進行調查，共訪問了513名應屆文憑試考生和802名準考生。發現58.3%考生以大學學位為升學目標。僅有不足5.5%考生目標為副學士或高級文憑，是近5年最低，反映追求更高學歷的考生愈來愈多。有41.7%受訪應屆考生表示放榜壓力達到7至10分的最高水平，與去年相若，而準考生面對的壓力更大，57.6%處於最高水平。

被問及如未能於聯招獲派心儀科目，有62.2%考生考慮報讀自資副學位課程，選擇海外升學者有20.1%。有66.3%受訪學生會「增加考慮AI新興科目」，不過，同時有超過65.8%學生「對AI相關的資訊並不了解」；逾63.4%學生對前路感到擔心及有61.5%學生感到迷惘。

青協於去年9月1日起至6月26日共接獲9,312宗求助個案，例如有學生有意升讀與媒體相關的課程，但擔心工種於畢業後可能會被AI取代，但猶豫選擇其他工種及學科會與自己的興趣及專長不相符，對大學選科感到擔心。

香港青年協會督導主任陳英杰表示，近年由院校提供的AI課程百花齊放，面對過於豐富的資訊及選擇，令不少考生感到花多眼亂、迷惘及欠缺目標方向，鼓勵考生把握黃金時間，為不同成績制訂規劃及應變方案，從容應對各種可能的結果，從而減輕憂慮。