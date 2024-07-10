動漫節7‧26開鑼 增設$20小童門票

【本報訊】「第25屆香港動漫電玩節2024」將於7月26日至7月30日在香港會議展覽中心1號展覽廳開鑼，主辦方表示今年有逾142家參展商參展，展位數量為650個，同人區的攤位數亦達270格。動漫節將於每日早上10時至晚上9時舉行，最後一日提早於晚上8時閉館。票務方面，一般門票維持售42元，今年新增小童門票（3至11歲），每張售20元，不過以往家長可憑門票，免費攜帶兩名12歲或以下兒童進場。另外，今年現場不設售票處，市民需透過手機應用程式ACGHK App，或於便利店購買實體票。

不設現場售票 新措施減龍友阻通道 近年動漫節因「龍友」聚集拍攝而出現過度擠擁，以致阻塞通道的情況。主辦方表示，今年CosParadise將設於Hall 3B & 3C兩個場館，所有Cosplayer及攝影人需要經ACGHK App進行相關付費登記或購買通行證，價格分別為20元（Cosplayer）及80元（攝影人士），而且每日分別限定3,500及300個名額，希望在加大場地的同時，亦因應場館面積而設立人數上限，以確保在場人士安全舒適。

而今年入場將繼續採取頭籌卡安排，7月26日至27日期間每日隨機抽籤300名名額，為第1至300位入場人士編訂入場次序，如每天登記人數不足300，將隨機抽籤編配入場次序。有意參加市民需於7月18日前透過ACGHK App實名制登記參加，每人可同時選擇兩天登記參加。