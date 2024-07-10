升中統一派位 獲首志願4年低

仍達79% 選校進取或失預算 本年度升中統一派位昨日放榜，獲派首三個志願學校的整體滿意率為91%；而獲派第一志願學校的滿意率雖然是4年新低，但亦達79%，油蔴地天主教小學（海泓道）的小六學生於昨晨陸續回到學校領取「派位證」及「入學註冊證」，在滿意率高企的情況下，不少同學均獲派心儀學校，表現相當興奮；在禮堂等候消息的家長亦能放下心頭大石，部分更喜極而泣。該校校長陳淑儀指出高才通等子女來港，令派位人數增加，令競爭較預期高，部分選校較進取的家長或失預算。

黃同學獲派第一志願的中華基督教會銘基書院，她直言放榜前一晚十分緊張，直至凌晨才能入睡，又不停祈禱，結果昨日成功入讀心儀學校，而且和朋友入讀同一中學，感到十分開心，直言「唔敢相信呢個係事實」。她續指為入讀心儀學校，一星期每日都參加不同補習班。老師郭主任亦指黃同學十分努力，即使在初小的成績「真係爭啲」，但憑努力彌補，「睇住佢一年比一年進步，去到五、六年班時進步係最大。」

獲派心儀校 家長喜極而泣 林同學同樣獲派第一志願，考入循道中學，家長林太得知消息後亦高興得眼泛淚光，指明白小朋友讀書十分大壓力，故無特別催谷她學習，不過前晚的心情亦十分緊張，「同老公兩個孭晒背囊，全部都係叩門嗰啲嘢嚟」結果獲派心儀學校，認為小朋友的付出及努力得到回報，「呢幾年讀書付出嘅時間、犧牲嘅時間都好值得！」馬同學亦獲派入第一志願循道中學，其家長馬太亦喜極而泣，指他溫習十分努力，對於獲派好學校十分感動，認為辛苦都是值得的，「今日終於得償所願，所以真係好開心！」

校長陳淑儀指，今年滿意率比去年略跌，該學校首3志願的滿意率則為89%，她解釋指滿意率與家長的選擇方式有關，尤其是坊間常指學位多了，家長認為值博率高，選擇自然較進取，滿意率相對較低亦正常。

高才通子女抵港 增加競爭 此外，她又指校長群間都留意到多了高才通的子女到香港就讀，令參與派位的人數因而增加，甚至比預期高，故造成滿意率稍跌的情況。不過，陳淑儀亦指出滿意率與過去人口較高時相比並不算低，2%至3%所牽涉的人數亦不算多，對家長而言都是理想。她又建議家長不應到太多學校叩門，因為會令子女感到壓力，甚至影響他們的心理及自信，即使叩門失敗，日後在學校考取好成績亦有機會再到心儀學校插班。