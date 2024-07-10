南大嶼建生態康樂走廊 交通住宿配套恐難負荷

【本報訊】因應「北發展、南保育」的規劃原則，政府擬構建「南大嶼生態康樂走廊」以進一步提升南大嶼海岸一帶的生態康樂潛力，並在昨日的離島區議會會議中徵詢意見。對於善用長沙、石壁、水口和貝澳等區域的天然和歷史文化資源作生態旅遊及康樂用途，大部分區議員予以支持，指落實有關構思可促進地區經濟，不過又擔心由此增加的遊客人數，令當地的交通不勝負荷，現時的住宿配套未必追得上需求，冀官、商、民合作解決過程中的難題。

促檢討封閉道路許可證措施 對於發展將額外增加遊客，區議員余漢坤認為會對大嶼山交通網絡帶來負擔。雖然當局有意加設泊車位，但對整體交通網絡的作用有限，有地方只得幾十個車位，可是汽車卻有幾百輛。他促請當局檢討封閉道路許可證的措施，因不時出現沒許可證的車輛闖入令到交通流量失去預算。他說當區的住宿經營者，對於市民假期北上消費亦十分苦惱，盼在優質營地方面「做大個餅」，倣效斐濟群島的高腳屋般的高檔度假酒店設施，希望遊客不是逗留幾個鐘，而是兩、三日。

區議員劉展鵬指不少南大嶼居民的私人土地，因應大綱圖的改變而成為自然保護區，從而失去發展機會。他詢問政府可否適度放寬限制，讓居民亦能有所參與，又或者撥出土地作特別用途，專供大嶼南居民從事本土經濟，如經營墟市等。他又主張在港珠澳大橋口岸及機場有公共交通專線直達南大嶼，料可減少交通壓力。區議員葉培基亦認同交通先行的主張，他說假設一班巴士可接載100人，也要增加80班次的巴士方可應付4,000人往來南大嶼的交通需要。他又呼籲政策上要拆牆鬆綁，畢竟事事依靠政府會好吃力，其實官、商、民結合，讓民間智慧有所發揮會更好。

土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長胡國源表示，對區議員的建議持開放態度。當局會因應不同階段落實的方案而考慮交通配套，譬如構思在欣澳可乘坐巴士去南大嶼。

土地用途方面會進行技術研究，探討可行性。其實政府亦樂見地區參與，計劃中的訪客中心，旁邊的用地會用作墟市，當局希望年底開始詳細的設計，讓較簡單的方案可盡快落實。