下月起商用版八達通App 每月首1萬元交易免手續費

【本報訊】八達通公布支援小微企措施，8月1日起，向所有商用版八達通手機應用程式的商戶，永久豁免其每月首一萬元交易金額的銀行帳戶資金轉帳費用，料有超過4.6萬個小商戶受惠。八達通亦計劃於今年下旬推出新服務，研究將商用版八達通App帳戶內的款項，免手續費增值至八達通卡，又計劃開放支付網絡，支援更多支付工具付款。

料逾4.6萬商戶受惠 八達通營業及市務總監李玉兒表示，現時商用版八達通App有超過4.6萬個商戶使用，主要包括零售或家品店、餐廳食肆、個人護理或藥房、服飾等民生小店；當中逾80%商戶每月交易額等同或低於一萬元，新措施下大部分小微企的銀行帳戶資金轉帳費用可獲全免。至於超過一萬元後的交易金額，則需按現有規定繳付1.5%手續費。

李續稱，現時新申請商用版八達通App商戶提供的優惠會繼續，包括豁免首6個月銀行帳戶資金轉帳費用，以及向商戶免費贈送八達通流動收款機等。該公司估計，在撇除消費券影響外，今年商戶交易量有望按年升10%。

探討開放支付網絡 此外，全港約有4.6萬名的士司機，當中約有2.5萬名司機已安裝商用版八達通App。八達通營運總監甘志深表示，現時的士司機所用的八達通App，除了接受八達通付款，亦可以二維碼形式收取微信支付、內地及香港版支付寶，受內地旅客歡迎。他提到，現時旅客消費模式有所改變，偏好到訪小店的深度遊，計劃進一步開放八達通App的支付網絡，接受更多支付工具付款，期望更便利商戶和市民。

此外，八達通計劃於今年下旬推出新服務，研究為商用版八達通App的獨資經營商戶，免費將八達通商用帳戶內的款項，直接增值至八達通卡，使商戶可更彈性運用資金以作日常支付。