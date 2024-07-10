港工貿署職員 登富士山魂斷

下午感不妥曾歇息 續行程晚上失意識 港人命喪富士山！富士山山梨縣一側前日發現一名男遊客在登山途中死亡，事後證實死者為港人。據悉，58歲男死者生前任職工業貿易署，該署昨日回覆媒體，證實死者是部門職員，對事件深感難過，已聯絡其家人致以深切慰問。入境事務處表示，會繼續積極跟進事件，按家屬意願提供可行協助。當地日本警方指，今次是富士山夏天開山以來，首次發生登山客喪命事件。本港攀山界則對事件感詫異，指涉事的山梨縣吉田線登山難度不大，估計可能涉個人因素有關。

據日本傳媒昨日報道，富士山山梨縣一側已開山逾一周，任職本港公務員的58歲男事主Huang Jin Yi（洋名Lawrence）周一與妻子在富士山五合目出發，下午1時半左右，男子曾因身體不適在八合目小屋休息，之後繼續行程。但到當晚8時半左右，他再出現身體不適，並失去意識。其他經過的登山者向相關負責人通報情況，男事主被送往救護所，惟證實死亡。

今夏開山後首例 入境處積極協助 據報道，Lawrence是到富士山觀光，有全副裝備，當地警方正調查其死因。這是山梨縣一側吉田線今年第二名死者，亦是本月1日開山後首例。

入境處表示，接獲求助後已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署，及中國駐日本大使館了解情況及跟進事件，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助，處方會繼續與家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬意願提供可行協助。工貿署對於一名職員在外地離世深感難過，已聯絡事主的家人致以深切慰問，並會提供適切協助。

路線難度不高 專家料涉個人因素 資深冰雪攀登教練梁念豪表示，據他了解，相關路線難度不大，形容為老少咸宜，目前正值夏季，富士山不會有大雪，對於有港人登山身亡感到意外。他指出，一般人通常到4,000公尺才會開始出現高山症症狀，以事主首次感到不適的富士山八合目為例，高度僅約3,000公尺，估計事件或與個人因素有關，如登山者是否有隱疾，加上以超出自己體能的速度登山，導致出現衰竭症狀，甚至引發心臟等其他器官問題。

也有行山人士認為，港人到外地旅行參加體力及耐力要求較大的活動時，宜量力而為，不要過度挑戰，像富士山可以選擇在五合目過夜，然後翌日再登頂，一鼓作氣可能造成身體負擔。