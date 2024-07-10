5年42公僕涉貪罪成 僅13人炒魷 另441人轉介內部調查 只18宗免職

【本報訊】外界批評公務員的表現不佳，政府先後推出快速「炒魷」機制，早前亦修訂了《公務員守則》。根據政府提交立法會的文件指出，在過年5年共有13人因觸犯《 防止賄賂條例 》或「公職人員行為失當罪」被定罪而被免職，另有18人經廉政公署轉介部門作內部調查後發現涉及不當行為而被免職，即合共31人被「炒魷」。

公務員事務局提交立法會的文件交代，在2019年至2023年、即過去5年公務員及政府合約僱員涉貪污投訴、檢控及定罪數字，廉署接獲政府部門的貪污投訴共2,905宗，而可追查的投訴共1,897宗，而因貪污及相關罪行被檢控的人員共65人。

去年貪污投訴達451宗 而截至今年5月31日，被檢控的人員當中，及後被裁定罪名成立的人數合共42人，由廉署轉介各局或部門考慮採取紀律行動或行政措施的政府人員共441人。

在2023年，廉署接獲涉及政府部門的貪污投訴為451宗，較2022年的533宗減少82宗，而可追查的投訴宗數亦由372宗降至298宗，減少74宗，而被檢控的人員亦由20人減至13人，而被轉介各局或部門考慮採取紀律行動或行政措施的政府人員由2022年的116宗，亦下跌至2023年的62宗。

當局指2023年涉及政府人員的貪污投訴佔投訴總數不到四分之一，數字連續第二年錄得跌幅。當中有關政府部門的貪污投訴及可追查的投訴較2022年分別下跌15%及20%。當局又指在過去5年共有13名人員因觸犯《防止賄賂條例》或「公職人員行為失當罪」被定罪而被免職，另有18名人員經廉署轉介部門作內部調查後發現涉及不當行為而被免職，強調對於干犯貪污及操守有違廉潔的人員，絕不姑息。