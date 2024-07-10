獨家報道：機電署爆貪污醜聞 收佣穿崩拘8人 逾10人助查

公院滅菌爐批審 涉藉職權蒙混 政府爆出公務員集體貪污受賄醜聞，本報獲得獨家消息，指大批機電工程署人員捲入一宗收受非法回佣案，涉多間公立醫院消毒醫療器具的滅菌爐服務工程，令人質疑有關設備的服務及維修質素。消息人士指，機電署負責批出有關服務工程時，多名助理督察及監工涉嫌長期收取回佣及禮物，甚至疑有「空單回佣」的虛假交易中飽私囊，5萬元以下的採購項目不需上級批核，監管成疑。廉政公署證實暫有8人被捕，10多人受查。

涉助理督察監工 行賄禮物誇張 本港醫療系統設施直接影響市民的生命健康，機電署現時負責為醫管局轄下公立醫院及診所的機電工程系統、家具及設備項目（包括生物醫學電子設備）提供操作及維修保養服務，但機電署被揭發在滅菌爐服務工程的投標過程中懷疑貪污受賄。消息指，廉署較早前接獲貪污舉報，指機電署有人疑收佣金及禮物，遂展開行動，經調查後上月底「收網」。

行動之中，多人受查及助查，暫有8名機電署前線人員被捕。消息稱：「上至助理督察，下至一級監工，好多人涉案，而且犯案歷時好長，相信一早已經係咁收賄做嘢！」廉署人員兵分多路往機電署總部及涉案人士辦公室及寓所搜查，並帶走大批文件、電腦、現金及懷疑行賄禮物。據了解，疑犯的行賄物品「好誇張」。

疑相熟零件舖採購 店方「識做」 消息指，滅菌爐是比較專門的機械設備，一般是供應商獨家代理，如更換零件按程序都會找供應商，但涉案人士在採購過程中無找供應商，疑自行找相熟售賣零件的店舖，但過程中又沒有找兩間公司報價，採用價低者得的原則選取其中一間。

5萬以下毋須高層批核 存漏洞 而店方會「識做」，給予他們可觀的回佣及禮物作為報酬，且有長期合作關係。此外，有時更出現「空單回佣」的虛假交易，疑有人中飽私囊。由於處理5萬元以下的採購項目由助理督察或一級監工已可以簽署，不需要再高級別人員批核，故長期犯案未被揭發，部門監管成疑。

廉署發言人回覆本報查詢時證實，正調查一宗有關機電署前線人員涉嫌貪污案件，涉及派駐公立醫院的機電署人員處理5萬元以下的採購項目。調查中共有8人被拘捕，全部已獲釋候查；另有10多人接受警誡會面，當中包括機電工程署人員及其他人士。由於案件仍在調查當中，廉署不會作進一步評論。

根據機電署資料，衞生工程部負責操作及維修保養設置於公立醫院、洗衣房、化驗所及診療所的機電、電子及屋宇裝備系統和設備，其中不少都是醫院專用設備，例如醫療氣體供應系統、消毒爐等。該部門亦負責為病人用的生物醫學設備、治療設備及臨床化驗設備擬備規格、進行採購和提供維修保養服務，其主要客戶為醫院管理局、衞生署、政府化驗所及菲臘牙科醫院。政治組