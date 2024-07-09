冰鑑春秋：到底誰是惡奴欺主

民進黨下鄉宣講前進台南，立委王定宇對民眾說：「選立委來做甚麼的，來服務來立法，來審查預算對不對，哪有人投票選立委是選立委來糟蹋百姓的，惡奴欺主嘛。」原則上來說，王定宇的說法沒有錯誤，立委的職責就是服務立法、審查預算，但問題是，誰真的認真在執行選民賦予的職責？誰又在糟蹋百姓？惡奴欺主呢？

在野黨要求恢復調查權、聽證權，就是因為立委若沒有這些權利，那麼遇到擺爛的行政權根本束手無策！過去8年，民進黨挾着絕對多數優勢，對在野黨的要求一律抗拒，不是動輒以保密為由不肯公布檔案資料，就是官員用問A答B甚至反質詢的方式，拒絕針對問題回答。若行政機關一直用這些手段對抗立委的質詢調查，沒有調查權與聽證權的立委，又要如何履行他們的職務呢？

事實是，民進黨立委過去8年對行政院所有法案幾乎無條件護航到底，讓行政院幾乎不受到立法院監督，監察院與司法院除了追殺在野政治人物外幾無作為，台灣成了民進黨一黨獨裁，導致蔡英文可以700多天不公開受訪，迴避所有監督，成了台灣版「明神宗」，這不正是糟蹋百姓、惡奴欺主嗎？

賴清德想學蔡英文一樣躲起來當皇帝，動員民代與側翼四處散布謠言，想要靠輿論壓制在野黨，但鬼話說多了，總有人會不小心露餡。綠委沈伯洋就在自己臉書上老實不客氣地說出想要「廢除質詢」，就連立委現行的最後一點象徵權利都要剝奪！這惡奴已經不是欺主，根本是騎到主人的頭上拉屎拉尿了！民進黨這群惡奴在表決不利後，現在動用自己控制的司法權，用特急件的方式開庭，以期阻止在野黨行使職權。惡奴一天不消滅，台灣民眾永遠沒有當主人的一天！