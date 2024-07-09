橫眉冷看：中國技術反超前

昨日本欄談到，上月在南海地區，中美兩國進行了一場電子大戰，持續約12小時，最後美方先行退走，這一役很可能是解放軍勝出。所謂「三十年河東，三十年河西」，恰巧約在30年前，那是處於上世紀的90年代，中美兩國開展過不單止一次電子戰，當時解放軍設備落後，莫說跟美國相爭，即使是與英國、日本比起來，可能也猶有不如。

1995年的一次，中國輸得尤其丟人，美軍兩艘航空母艦出現在中國沿岸海域，他們啟動了電子干擾系統，解放軍的雷達上突然出現約120架美軍飛機，正在飛近。一百多架美機赫然而至，這場面幾乎是前所未有，我軍登時進入高度戒備狀態，出動大批戰機攔截，升空後卻見藍藍天空之上，哪有甚麼美軍戰機？我方是電子技術不如人，平白給人家當作猴子耍。

常言道：吃一塹長一智，經歷了上世紀90年代的挫敗，解放軍痛定思痛，今日電子戰的技術應已超英趕美。近年本欄多次提醒美國以至親美的地區，解放軍的電子戰水平十分厲害，儼然就像武俠小說中天山童姥的生死符，看似無形無色，卻往往在不經意間，能讓你着了道兒。2021年，美國揚言要向澳洲出售核潛艇，恰在此時，美軍最先進的「海狼」級核潛艇在南海深潛時，據說突然撞上海底山脈，事件導致10多名船員受傷，全艇須緊急浮出水面，最後更要負傷駛回基地。

號稱全球最先進的軍用潛艇，竟然會一頭撞向海底山脈？再加上出事時間看來又十分巧合，其時筆者便已提醒美軍，此事忒不尋常，恐怕解放軍是以其人之道，還治其人之身，既報了上世紀90年代的一箭之仇，也是在提醒美軍，中國的電子戰技術，早已超越對方。