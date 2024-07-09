筆下風雲：必須承認已經沒落

正當港府煞有介事推行禮貌運動之際，網上瘋傳兩段酒店職員爆粗辱罵客人的影片，一段發生於沙田一間三四星酒店前台，另一段發生於中環五星級酒店門外。事後酒店有所回應，前者表示，當時因房間供應比較緊張，客人等候換房需時而情緒激動，已即時內部懲處涉事職員；後者則強調事發於去年，涉事職員已離職，並再次為此致歉。

酒店業代表一個城市的旅遊形象，即使客人多麼蠻不講理，專業的從業員絕不會如此待客。職員面對無理客人招架不來，大可請同僚或上司應對，即使心裏有不滿亦可事後反映，而非直接跟客人對罵。筆者認為這是作為酒店從業員的最基本操守。人人都有情緒，也不是說客人永遠是對的，只是職員穿上制服就是代表酒店以至旅遊業的形象，豈可如此失控。

但最令筆者驚訝，還不是酒店職員爆粗，而是網民竟一面倒贊同「×客」行為，認為「西客」不應縱容，甚至一口咬定「西客」必定來自內地。這便不是有欠專業而已，而是香港人普遍價值觀存在偏差。很明顯，香港的專業精神買少見少，大家都以自我為中心，加上在工作上長期受氣，內地人又愈來愈富裕，於是心理漸漸變得不平衡。

正如去年發生的空姐用英語嘲諷和歧視內地旅客事件，當着客人面前恥笑和數落一番，不會顯示自己更加優越高尚，只會反映自己質素低下，最後連工作都丟掉，簡直愚不可及。

說到底，香港旅遊服務業泥沙俱下，並非亡羊補牢式搞禮貌運動能補救，新一代顯然連教育都出問題。面對中國崛起，不僅西方惴惴不安，香港人也有一種自卑變自大的心理。這心態反映一個地方的沒落，人們失去專業和自信。