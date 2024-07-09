強詞有理：向大陸求助

台灣一艘漁船在釣魚島海域被日本海警扣留並罰款，民進黨當局見死不救，連屁也不敢放，漁民求助無門，只能望天打卦。有位台軍退役艦長建議，台灣漁船可以直接向大陸求救，大陸海警必定施予援手。這不是信口開河，小日本一向欺善怕惡，在台灣漁民面前張牙舞爪，但面對大陸海警絕對囂張不起來。無論是噸位，還是裝備，或是數量，大陸海警船都足以碾壓對方，小日本豈敢放肆。

這個世界始終靠拳頭說話，中國大陸國力迅速提升，國際地位和影響力自然水漲船高。被日本欺負的台灣漁民固然可以向大陸求救，台灣人在海外遇到麻煩或危難，最明智的選擇也是向大陸駐當地使領館求助。

儘管台灣當局在不少國家和地區設有「代表處」或「經辦處」，但只是花架子而已，根本幫不上忙。有位在東南亞投資設廠的台商講述親身經歷，本人曾遇到當地政府和警察刁難，眼看工廠無法經營下去，於是找台灣經辦處幫忙，結果碰了一鼻子灰，最後向中國大使館求助，一通電話就解決所有問題。這不是杜撰的故事，而是真實的例子，中國大陸的實力和影響力擺在那裏，不由你不服。

台灣當局一直自吹自擂，聲稱獲得不少國家支持，國際地位日益提升。實際上，台灣的所謂邦交國僅剩12個，幾乎全是小國，沒有甚麼國際影響力可言。台灣外交最大特色就是跪美舔日，以為背靠兩棵大樹好乘涼，殊不知美日各有盤算，只是利用台灣作為遏制大陸的棋子，從來沒有視為真正的盟友。相反，日本還不斷侵蝕台灣海上權益，將許多傳統漁場佔為己有，動不動就驅逐甚至拘留台灣漁船，而台灣當局一味逆來順受，還不斷替日本說好話，簡直丟人現眼。

中國人經常被形容為「內鬥內行，外鬥外行」，這點被台灣當局發揮得淋漓盡致。他們對大陸同胞也文也武，對美日奴顏婢膝，不正是奴性基因作祟嗎？許多台灣人不承認自己是中國人，其實身上的基因已出賣自己。台灣藝人高捷早前出席台灣《金曲獎》頒獎典禮，只因說了一句「大家晚上好」，即遭綠營口誅筆伐，質疑為何不用「晚安」，而用大陸用語「晚上好」。這真是令人無語，台獨分子走火入魔，已到了不可理喻的地步。他們與其糾結於「晚上好」或「晚安」，何不索性棄用中文？