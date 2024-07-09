油塘79歲翁墮海不治

【本報訊】前晚近11時半，執法人員接獲報案，指一名男子在油塘三家村對開油塘公共海濱長廊對開海面漂浮。救援船接報趕赴現場後，救起一名姓鄭（79歲）男子，並將他載往數米外的三家村碼頭上岸，惟他當時已陷入昏迷，由救護車送院搶救，其後被證實死亡。執法人員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。