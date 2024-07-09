涉姦10歲女兒 清潔工曾承認觸摸親吻

【本報訊】一名男子涉嫌在10多年前，在住所內多番性侵年僅約10歲的女兒，包括逼女兒幫他口交，以及揭起校裙強姦她，更着女兒「忍吓，好快冇事」。懷疑涉案男子否認亂倫、強姦、非禮等共10罪，案件昨日在高院開審，預計審期7日。控方指，事主忍了約10年，忍無可忍下始向母親揭發事件。被告於警誡下承認，曾觸摸及親吻女兒，但否認曾強姦她。

60歲匿名男被告，以英文字母「K.K.W.」作代號。他報稱任職清潔工，被控一項亂倫、一項企圖亂倫、兩項強姦罪、3項非禮罪，及3項與或向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪。被告與女事主Ｘ是父女關係，案發時段為2010年至2013年，案發地點於住所內。案件由高院暫委法官郭啟安，以及由7人組成的陪審團一同審理。

被指揭起校裙 着事主「忍吓」 據控方讀出的開案陳詞指，女事主Ｘ於年約10歲時，被告把她背入房，嘗試把陽具插入Ｘ下體，但不成功。之後，他用陰莖摩擦Ｘ的下體。另外，被告涉在Ｘ看電視時，摸及舔Ｘ的下體，強迫Ｘ為他口交。數日後，被告又闖入Ｘ的睡房，並在Ｘ不情願下，脫去Ｘ的衫褲把她強姦。過程中，Ｘ曾大叫「唔好！」

控方續指，到Ｘ年約13歲時，被告又揭起Ｘ的校裙，強行與Ｘ性交。被告曾向Ｘ說：「忍吓，好快冇事」。直至2021年，Ｘ把遭被告性侵的事告知母親。Ｘ的母親曾跟被告對質，期間被告承認「我做咗啲對唔住佢嘅事」。事件及後交由執法部門處理。同年2月，被告被執法人員拘捕。案件編號：HCCC 48/2023