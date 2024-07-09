假難民持刀登門 咬傷同鄉掠金鏈

【本報訊】兩名南亞漢昨凌晨闖入油麻地一單位，亮刀指嚇孟加拉籍男住戶，打傷其肩膊及面部後，掠走價值約1.7萬元的金鏈及現金逃去。執法人員在附近一帶搜索，於一大廈後巷以涉嫌「嚴重入屋犯法罪」，拘捕一名孟加拉籍「假難民」，另一名劫匪則逃之夭夭。人員召救護車將事主送院治療，並追緝在逃劫匪歸案。假難民禍港擾民問題久久未解決，過去6年港府用於處理假難民費用高達逾63億元。

昨日凌晨近2時，油麻地彌敦道252號立信大廈一單位，26歲孟加拉籍男住戶發現有人敲門，不虞有詐開門查看，見到兩名南亞漢站於門外，其中一人亮出一把𠝹刀指嚇男住戶，迅速將其推進單位內，隨即揮拳毆打他，男住戶肩膊遭咬傷，面部亦被毆傷。其後，兩名南亞漢擸走一條價值約1.5萬元金鏈及約2,000元現金，然後奪門逃去，男住戶的同鄉友人協助報案。

2人犯案1就擒 執法人員接報趕至，同時在附近一帶兜截劫匪，最後於佐敦道37號後巷截獲一名可疑南亞漢。經調查後，該名28歲孟加拉籍男子，涉嫌「嚴重入屋犯法罪」被捕，同時追緝另一名年約25至35歲涉案的南亞漢歸案。事後，遇劫男住戶由救護車送往伊利沙伯醫院治理。據悉，男住戶與被捕男子俱持「行街紙」留港，二人互不認識。

本港假難民禍港擾民，問題久久未解決，至今仍有7,000宗個案未處理。政府於2014年3月實施統一審核機制，截至今年2月底，入境事務處處理免遣返聲請的個案達25,607宗，以越南的個案最多，達6,149宗，其次是印尼及印度。新政策實施至2024年2月，入境處共遣送2,204名聲請人士離港，2023年的遣送數字較2022年大幅上升63%。根據當局書面回覆多名議員就財政預算案提問，2024-25預算審核聲請和處理有關上訴/呈請共3.64億元、遣送聲請不獲確立者共5,900萬元、公費法律支援共1.44億元、人道援助共5.83億元，總計高達11.5億元。至於過去6年，港府用於處理假難民費用總計逾63億元。