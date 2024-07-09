市建局現金儲備僅180億 5項目收購涉300億

2個年度現虧損 指不涉結構性問題 市建局指，受地緣政治緊張局勢、利率持續高企、環球經濟及市場環境複雜等因素影響，在2023/24年度錄得約8.3億的營運虧損，去年的淨虧損則為39億元。對於連續兩個年度出現虧損，市建局主席周松崗解釋指，情況不涉結構性問題，預計只是周期性問題。

市建局指，今年和下個年度是市建局的「收購年」，有5個已啟動的項目會進入業權收購階段，包括衙前圍道項目、明倫街/馬頭角道項目「五街」、毗鄰的土瓜灣道/馬頭角道工業樓宇、靠背壟道/浙江街公務員建屋合作社項目，及皇后大道西/桂香街項目，會因應市場環境，不時檢討項目不同階段的推展時間表。

制訂融資框架 發債銀團貸款 該5個項目涉及的總收購開支約300億元。連同早年已開展但尚未完成重建的項目，加上發展大坑西邨重建所需的開支，根據最新估算，市建局在收購及建築成本的支出，大約為643億元。以市建局現時只有約180億元的現金儲備來說，是不足以應付。市建局已制訂融資框架，分為債券和銀團貸款，並已就發債事宜接觸澳門投資者。

市建局計劃推出3個招標項目，包括啟德道/沙浦道、山東街/地士道和觀塘第4及第5發展區。據市建局行政總監韋志成透露，就其中一個最快本年底進行招標的觀塘市中心第4及第5發展區重建項目，已接觸發展商收集意見。韋志成認為市場反應正面，再推出時相信不會流標。而以上項目除了已向本地、澳門投資者介招，亦將會到新加坡介紹觀塘項目。

局方又補充，針對規模較大的項目，正探討調整一筆過繳付前期款項的可行性，容許發展商以分期付款或較為靈活的付款方式，又或其他分紅形式，希望減輕發展商入場的財務壓力，吸引不同規模的發展商參與。在收集意見後，局方會優化招標條款，預計今年年底或明年初，推出以上招標項目。