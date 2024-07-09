本地36個經典動漫角色 運動造型齊集灣仔海濱

【本報訊】漫畫和動畫是香港文化創意產業的組成部分，香港亦有很多知名漫畫與動漫IP。「動漫體育大本營」昨正式開幕，目標是透過善用文體內容吸引旅客，同時讓旅遊激發文體產業的活力。「動漫體育大本營」今次共展示了數十個香港動漫角色，角色還配合了今年與明年將舉行的運動盛事，以及香港多個令人矚目的運動項目，為代表香港參與各大型運動比賽的運動員打氣。

配合巴黎奧運及全運會 文化體育及旅遊局署理局長劉震表示，動漫體育大本營展示了36個由香港動漫畫聯會挑選的來自不同年代的香港動漫角色，這些動漫角色配合了今年的巴黎奧運會及明年的全國運動會，以各種體育項目造型示人，當中還包括了今年巴黎奧運會新增的3個項目，霹靂舞、滑板和衝浪。項目以本地原創動漫為核心、糅合體育主題及旅遊景點元素，除了能讓市民和遊客感受香港動漫的獨特魅力，更是一個展現文體旅融合成果的新地標。

今次動漫體育大本營中的角色很多都是香港人耳熟能詳的角色，每個角色都有相對應的運動。如作品《老夫子》的主角老夫子與桌球、《神兵小將》中的角色南宮問天與跆拳道、《一步的距離》中的角色劉羽翹與排球，以及《白貓黑貓》中的角色Q小子與網球。

動漫體育大本營於今年7月啟用，位於灣仔臨時海濱公園設置展期兩年，以36個生動有趣香港經典動漫角色陳設，凸顯香港令人矚目的體育運動，同時鼓勵市民積極參與運動。