戶外藝術擺設 議員：寧缺勿濫

【本報訊】繼花公帑設立的部分「打卡點」裝置，被斥又貴又不倫不類後，一些戶外藝術擺設近日亦惹起爭議。有議員直指放得多藝術裝置並不等同香港充滿藝術和文化氣息，應該寧缺勿濫，反而應製作一些能成為HK Icon的裝置。

倡製具香港標誌性作品 議員江玉歡昨在社交平台貼文，提及戶外藝術擺設在世界各地也非常普遍，除了觀賞作用，有時亦會帶出主題或訊息，對社會或個人引起反思和討論，而香港近年為吸引遊客打卡，希望他們能把香港一遊放在IG等社交平台，積極在各區設景點，但是香港是否「做得太多」、是否物有所值、景點是否具美感亦隨之成了市民討論話題。

對於這些戶外藝術裝置的效果，她認為放得多亦不等同香港充滿了藝術和文化氣息，氣質是要時間及心血從內而外培養出來，故「寧缺勿濫」同樣也適用於這類藝術裝置。

她又認為，若果香港真的要做，希望能策展些高質的藝術擺設，貴精不貴多，一件好的藝術擺設能喚起市民大眾的共鳴，為城市帶來獨特的氣質，與其要做大量在短期內吸引遊客眼球的裝置，倒不如換個角度，認真替香港增添一些從心底也會讚嘆及欣賞的藝術裝置，真正達到HK Icon的作用。