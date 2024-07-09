醫健：成視在人：做好防曬措施 預防眼疾

踏入暑假，酷熱的天氣進行戶外活動要小心，除了皮膚要防曬，雙眼都要防曬。奧比斯早前曾進行調查，發現有20%受訪者在陽光猛烈時不會做防曬措施。事實上，長期暴露於紫外線下可加速眼睛老化，更導致嚴重眼疾如白內障、黃斑病變或眼睛長出翼狀胬肉等。

眼球是身體其中一個最脆弱的器官，紫外線可以穿過透明的角膜進入眼睛，破壞眼球晶體，傷害視網膜，加速眼睛老化。使用能防禦紫外線的太陽眼鏡、防曬帽及太陽傘，可減低紫外線直接進入眼球，保護眼睛。勿以為只有雪地才會反射紫外線，其實草地、泥地和水面亦會反射約10%的紫外線，沙灘亦會反射15%的紫外線，因此進行戶外活動時護目鏡或太陽眼鏡是不可或缺。

長期接觸紫外線會加快眼睛老化速度，增加患上嚴重眼疾的風險，出現白內障、黃斑部病變、眼瞼腫瘤等眼疾。眼睛亦可能因日曬而令血管組織增生，長出翼狀胬肉，更可能漸漸蔓延到角膜中央遮住瞳孔的視線，繼而影響視力。因此，市民謹記在陽光猛烈的天氣下，須加強護眼意識，做好雙眼防曬。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯