離島57歲病漢染退軍症

【本報訊】衞生署衞生防護中心昨日公布退伍軍人症個案最新數字，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統。過去一周（6月30日至7月6日）錄得一宗社區感染退伍軍人症個案，涉及一名有長期病患的57歲男病人，居於離島區。

衞生防護中心數字顯示，截至上周六（6日），今年錄得52宗退伍軍人症個案，而2023年及2022年分別有121及80宗。

署方提醒，男性、50歲以上、吸煙、酗酒人士、免疫力弱人士，都較易感染退伍軍人症。而供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉等，均會增加感染風險。

元朗冷卻塔退軍桿菌超標 另外，機電工程署昨日公布，上月的例行巡查共檢測了58個來自35幢建築物的淡水冷卻塔水樣本，當中一個樣本驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1,000菌落的上限值。該宗個案的冷卻塔位於元朗宏樂街39-47號。

署方早前根據《公眾衞生及市政條例》，向擁有人發出「妨擾事故通知」，要求他採取適當消毒措施。該宗個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。

機電署提醒，妥善設計、操作及維修淡水冷卻塔可防止退伍軍人桿菌孳生。淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，應按照署方發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌孳生。