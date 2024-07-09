欠債14萬缺席聆訊 張秀賢遭頒令破產

【本報訊】前中文大學學生會會長、元朗前區議員張秀賢，自去年1月底被揭疑四處借錢不還後，遭各方債主聲討。考評局通識科委員會前主席賴得鐘於去年中入稟區院，向張秀賢追討14萬元欠款及利息。賴得鐘於今年3月再入稟高院，對張秀賢提出破產呈請。高院昨開庭處理該破產案。張秀賢沒有到庭應訊，法官陳靜芬最終頒令張破產，稍後會頒發判詞解釋理據。

呈請人為賴得鐘，答辯人為張秀賢。呈請人昨有親自出席聆訊，但張秀賢則缺席。法官在聽取呈請方陳詞後，最終決定頒令張秀賢即時破產。

資料顯示，賴得鐘於去年中曾入稟區院，向張秀賢追討欠款共14萬元。據該入稟狀指，賴於2020年11月11日至2021年5月27日，四度借款合共16萬元予張，至前年2月到達還款限期時，張仍沒有還款。直至前年10月，雙方達成協議，張承諾自前年11月起每月還款5,000元。惟自去年1月28日起張便沒有再還款，至去年中張只償還兩萬元。賴當時要求法庭頒令張須償還14萬元餘款及利息。案件編號：HCB 1779/2024