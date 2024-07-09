警隊女總督察涉大鬧醫院 同袍供稱被告斥「以下犯上」

【本報訊】中年女總督察被指休班時身有酒氣，在中文大學醫院內情緒激動，被票控一項醉酒及行為不檢罪。她不認罪，案件昨在沙田裁判法院續審。當日在現場處理事件的高級警司憶述，被告當時情緒常有起伏，答非所問，又斥職級較低的警員「以下犯上」。被告又自稱有潔癖，拒絕使用她母親病房以外的廁所。

53歲女被告葉文儀，據悉為警隊總督察，現正被停職。控罪指她於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田澤祥街中文大學的醫院7樓，醉酒之時在公眾地方行為不檢。同意事實指出，被告母親是中大醫院的病人，病房位處於醫院7樓。案件由裁判官覃有方審理。

高級警司陳少鳴供稱，他認識了被告20多年，約於2015年左右，他曾經是被告的上司。案發當日清晨6時許，他到中大醫院7樓走廊處理事件，當時他見到被告情緒不平靜，不停說想進入她母親的病房。由於不想騷擾其他病人，陳希望轉到會見室作調查。往會見室途中，被告捉着他的褲，用蠻力扯高其褲子。他即時叫其他警員用適當武力，把被告「移」入會見室。

潔癖為由 拒用母病房以外廁所 陳少鳴續供稱，在會見室內，被告答非所問，拒絕講發生甚麼事，或有沒有飲酒。他指被告又多番批評在場其他職級較低的警員「以下犯上」。被告其後稱想去廁所，由於較早前有指控稱被告襲擊母親，另外被告被指曾企圖自殺。為保障安全，陳要求被告不要去母親病房的廁所，以及需由警員陪同前往。被告不同意並稱有潔癖，表明不會用母親病房以外的其他廁所。

陳稱，他曾叫被告先行回家休息，但被告拒絕。辯方指，陳並沒有叫被告回家，陳不同意。案件編號：STS 1358/2024