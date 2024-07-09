胡志偉求情否認激進政客 稱難達成顛覆計劃

指無提倡「攬炒」 籲歸類積極參加級別低端 參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，3名參選九龍東初選的被告，昨在西九龍法院（暫代高院）進行求情。認罪的胡志偉代表大狀形容，胡非激進政客，無提倡「攬炒」，胡當時亦相信運用權力否決議案的手段屬合法。「快必」譚得志則希望法庭把他歸類為其他參加者。

6名九龍東初選參選人於上周五（5日）開始求情。其中黃之鋒、譚文豪及李嘉達已完成求情，昨日由胡志偉、譚得志，及施德來的法律代表陳詞。上述被告中，只有施德來是經受審後被定罪，其餘5人均認罪。根據《港區國安法》，被告的犯罪嚴重程度可分為3級，屬「首要分子或罪行重大」，可判囚10年以上至終身；「積極參加」者可判囚3至10年；「其他參加」者可判囚3年以下或拘役、管制等禁閉式刑罰。

譚得志施德來拒認首要分子 胡志偉的代表大狀指，如法庭認為胡屬「積極參加」，也應被視作該分級的低端。大狀表示，胡並非激進政客，他沒有承諾無差別否決財政預算案或提倡「攬炒」。大狀指胡只是希望運用《基本法》所賦予的權力，游說政府或向政府施壓，強調胡當時真誠相信手段屬於合法。不過法官指，既然胡志偉認罪，即代表他有顛覆政權意圖。另外，大狀認為，串謀計劃達成的可能性低，冀法庭判刑時作考慮。法官反指，戴耀廷認為計劃可成真，大狀則回應稱，只能代表胡陳詞。庭上亦透露，前高官張炳良、邱誠武及羅致光均有為胡撰寫求情信。

「快必」譚得志方面，翻查資料，譚於2020年在全港各區擺街站叫喊「黑警死全家」等口號，2022年被裁定發表煽惑文字等11罪罪成，判囚40個月，另罰款5,000元。譚得志的代表大狀陳詞時確認上述定罪紀錄。大狀指，雖然譚曾經簽署「墨落無悔」聲明，且有參與選舉論壇，但強調譚並沒有舉辦初選，應被歸類作「其他參加」者。

代表施德來的大狀則稱，法庭應視施為「積極參加」級別中的中下端。大狀又指施已有悔意，且重犯機會低，冀法庭從輕發落；下一批展開求情的，將是參加九龍西初選的毛孟靜、岑子杰、馮達浚、劉澤鋒、何啟明、黃碧雲，及參加「超級區議會」初選的岑敖暉和王百羽，與參選衞生服務界初選的余慧明。該9人會於明天開始求情。案件編號：HCCC 69,70/2022