110公斤重 7舊衣回收箱離奇失蹤

放屯元天街頭 疑賊仔偷走 環保團體的舊衣回收箱疑遭賊人盜竊！由環團「曙光計劃」管理，位於新界街站的7個舊衣回收箱，近日疑離奇遭賊人偷走，機構指失去回收箱不但為居民的生活帶來不便，亦嚴重影響了機構的環保回收工作，估計損失約一萬元。機構負責人指，至今仍未尋回失蹤的回收箱，為盡快接收市民的舊衣，日前已訂了一批新箱，最快於今天會先放在屯門區，呼籲相關人士盡快交還回收箱，讓機構能夠繼續為貧苦大眾提供支援。

曙光計劃團隊於6月19日起，在新界元朗、天水圍及屯門多個位置擺放共9個舊衣回收箱，收集市民的波鞋、袋及舊衣物後，再轉贈予無家者、劏房戶和基層市民，也曾送贈物資到泰國及老撾山區。豈料回收箱擺放不足一星期後，於同月24日發現屯門及天水圍共6個回收箱離奇失蹤。機構負責人於翌日報案求助，其後亦發現元朗港鐵站外的回收箱也一併消失（詳見表），共有7個回收箱被盜，對此深感驚訝。

負責人透露回收箱被偷走情況甚為罕見，直言「咁大座回收箱，一、兩個唔見咗都可能係惡作劇，但成6個地點嘅箱都唔見咗，我哋都諗唔明白係點解！」他強調，該機構管理的舊衣回收箱從未被偷竊，亦強調該些回收箱均取到政府的批文，是合法擺放於街上，所以不構成阻街等問題，故相信不會有相關執法人員清走回收箱。

疑似涉案貨車驚現銅鑼灣 該機構一直追查回收箱下落，據知執法部門翻查閉路電視後，發現一輛藍色5.5噸尾板貨車的車斗內，擺放了一個疑似該機構的回收箱，但貨車出現在銅鑼灣時代廣場外面，與擺放回收箱的位置相距甚遠。而相關片段相當模糊，未能辨認貨車的車牌以及司機等的外貌。負責人直言，一個空置的回收箱已重達50公斤，若滿載回收物的話可重達110公斤，一般人根本難以推動箱子，更遑論偷走，估計有人利用貨車等工具犯案。

料新箱今率先擺放屯門區 他又指，回收箱價值並不高，估計7個回收箱約值一萬元。惟被盜後收到市民查詢回收情況，機構為了盡快填補回收真空期，已添置多個新的回收箱，並預計最快今日會率先重新擺放在屯門區。而全部新箱均由機構主席何峻維捐贈，從未申請任何基金資助。他再次呼籲相關人士盡快交還回收箱，亦請執法部門將涉案人士繩之於法。

執法部門發言人指，於6月25日接獲一機構男職員報案，指其機構位於元朗區、天水圍區及屯門區共7個衣物回收箱懷疑被人盜去。案件列作「盜竊」，暫未有人被捕。記者余思嵐

天水圍：回收箱重約50公斤，一般人難以輕易運走，估計有人利用貨車將箱運走。 屯門：回收箱接受市民捐贈波鞋、袋及衣物。 7個被盜回收箱概況