欖隧新收費或分時段 私家車20至45元

另擬議兩固定收費 3情景各有利弊 大欖隧道專營權將於明年5月30日屆滿，外界要求調低收費。政府昨向立法會提交文件，提出3個擬議收費情景分析，分別是兩種固定收費模式及一種分時段收費模式，若私家車、的士及其他商用車減費至45元，預料仍維持交通暢順，但若減至35元則預料擠塞，繁忙時段在入口亦會出現700米車龍。有議員指非繁忙及一般時段收費差距不明顯，對車流引導作用有限，建議隧道引入兩個模式，繁忙收費45元，非繁忙時間收20元。

政府提出3個擬議收費情景分析，當中兩個是固定收費模式，其一是私家車、的士及其他商用車收費減至45元，電單車為22元，政府相信實施後可以達致較理想的交通管理效果，隧道的車流量會上升並盡用容車量，但隧道仍維持交通暢順，亦可紓緩屯門公路以至吐露港公路交通。其二是假設下調私家車、的士及其他商用車固定收費至35元，電單車為17元，但政府預計屆時會誘發過量額外車流，造成大欖隧道擠塞，繁忙時段隧道入口會出現約700米車龍，及有機會造成更嚴重的交通擠塞。

減至35元料現700米車龍 在分時段收費模式方面，私家車繁忙時段收45元、一般時段收35元、非繁忙時段收20元，的士及商用車輛分別為全時段收30元和45元，電單車則為繁忙時段收22元、一般時段收17元、非繁忙時段收10元。政府預計調控交通效果未必如過海隧道般明顯，估計屆時大欖隧道整體交通情況將與情景一相若，但隧道費收入將會減少。

政府又指將參考過往接收隧道的安排，接收大欖隧道後實施「易通行」服務，拆除現有收費廣場內的收費亭。此外，當局希望在今年第4季向立法會提交相關條例草案。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指擬定的大欖隧道收費，非繁忙及一般時段收費差距不明顯，對車流引導作用有限。他表示，大欖隧道本身使用率已有85%，加上周邊道路塞車問題，認為引入不同時間不同收費較為適合，建議隧道引入兩個模式，繁忙收費45元，非繁忙時間收20元。他又指的士過海收25元，建議大欖隧道也採用以做到政策一致性，而商用車則劃一收費。他又指期待11號幹線落成後，政府可以重新檢視大欖隧道收費。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強則表示，減價有一定吸引力，但的士的隧道費應減到15元會較合理。

3個擬議收費情景分析