智方便僅270萬用戶 議員促釋「至不方便」疑慮

【本報訊】外界批評電子政府發展慢，立法會一個事務委員會昨討論手機應用程式「智方便」優化功能，有議員指「智方便」至今只有270萬登記用戶，仍不及合資格登記人口的一半，另一議員質疑大部分新功能要到明年才完成推出，關注如何釋除坊間認為應用程式是「至不方便」的疑慮。

「智方便」將推出多項新功能，包括本月稍後推出簡化網上自動登記功能，市民以手機就可拍照配合活體偵測技術登記，亦推出「個人碼」功能，用戶可在物業管理、活動簽到等情況，讓處所人員只需掃描「個人碼」，記錄或確認資料。

對於議員提出的質疑， 創新科技及工業局副局長張曼莉回應稱，「智方便」去年登記人數增加逾80萬，使用量在去年底已達3,000萬人次，兩個數字都急升。她指當局會再加強宣傳，包括透過社區長者服務中心宣傳。

張曼莉又指「智方便」優化後，有市民形容程式是「至為方便」，指當局在推出新功能前，花了不少工夫與議員及市民交流，簡化登記功能亦涉及最少5至6個政府部門，形容現時推出新功能的時間表是進取。

將引入「紅隊」防黑客攻擊 針對近年日漸加劇的網絡攻擊，政府資訊科技總監黃志光指「智方便」將會引入「紅隊」，檢視系統抵禦攻擊的能力。他表示，會常設網絡安全的演練，包括每年邀請「白帽黑客」攻擊平台，找出平台的安全漏洞，以實戰檢視平台的安全及穩定性，提早防禦。