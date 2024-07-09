關愛基金剩74億元 2027年用完再算

長者牙科12載仍屬先導 議員斥不公道 關愛基金在2011年成立，目的是為經濟上有困難的市民提供援助。立法會民政及文化體育事務委員會昨日討論有關項目，有議員問及目前基金可動用的74億元可應付基金多久的開支，當局指預計可用到2027年，因此沒有即時集資的需要；亦有議員指長者牙科津貼佔用大部分關愛基金開支，建議應把項目恒常化，斥計劃佔用關愛基金其他輪候的先導計劃名額，認為對其他計劃「不公道」，另有議員關注社區客廳大概會覆蓋多少劏房戶集中的地區，政府預期未來在觀塘和荃灣的社區客廳項目有「好多眉目」。

援助項目惠及285萬人次 立法會財務委員會分別於2011年5月批准向基金注資50億元，及於2013年6月批准向基金額外注資150億港元，政府指基金自成立以來，先後通過推出67項援助項目，總承擔額約217億元。截至2024年4月底，援助項目共惠及超過285萬人次。

政府表示，截至2024年4月底，基金的總結餘約為109.35億元，主要存放於本地銀行作港幣定期存款，總投資回報和利息收入合共約72.5億港元。基金各援助項目的總承擔額約217億元，而基金已向相關執行機構支付約181.42億元。在扣除尚未支付的承擔額後，基金目前可動用的資金約為74億元。

對於關愛基金目前可動用74億元，議員吳傑莊問及大概可以用到甚麼時候，以及有否集資和增資的計劃。民政及青年事務局副秘書長歐陽力指74億元已經扣減了目前項目的總承擔額，主要用以應付新計劃，他指按目前預測可用到2027年，因此沒有即時集資的需要，而投資方面，會密切留意銀行利息走勢，但他指如買股票、債券等金融產品則「可升可跌」，因此會小心看投資情況。

社區客廳未來「好多眉目」 多名議員問及社區客廳情況，勞工及福利局局長孫玉菡回應指未來預期在觀塘和荃灣的社區客廳項目有「好多眉目」，相信客廳空間也較大，他指「有心人」也很多，但社區客廳主要限制在地方，稱「政府用地方每一樣嘢都要啱規矩」，如走火通道、是否符合建築物條例等。

議員陳凱欣則指長者牙科津貼佔用大部分關愛基金開支，該計劃推出至今12年，問及政府為何不轉變為恒常化項目，又指如果政府認為服務有需要，應該將項目恒常化，而非佔用關愛基金其他輪候的先導計劃，認為對其他計劃「不公道」。當局回應指該計劃上星期推出優化措施，希望未來牙科服務朝着「重預防」目標，工作小組年尾會有最後報告。

另一議員馬逢國表示，針對昂貴藥物，即使在內地經過3甲醫院批出，和香港的費用差距也非常大，指如有機制讓合資格病人跨境接受服務，可以節省非常多開支。當局指香港和內地的醫療體系不同，且有不同關稅區，在藥物進口方面有不同考量，而昂貴藥物在「1+」機制下，會加快引入香港。